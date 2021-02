Fotografie, ktorých námet som naaranžovala pri príprave raňajok do tvaru "budíka" a následne očakávania informácií v novom dni do tvaru "i"... Je to omeleta s pórom, horčicou a reďkevkou... Dobrý deň...

Nový deň 1... 2021 (Ami - Anna Miľanová) Nový deň 2... 2021 (Ami - Anna Miľanová)