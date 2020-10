Urobiť moju podobizeň takto z tých profilov bol spontánny, ale nápad vložiť medzi tiež moju fotografiu s rastlinou bol Petra Lančariča, fotografa a pedagóga v Trnave na workshope fotoklubu Objektív pri osvete v Senici.

A úplne som tú myšlienku prijala, lebo kvet je umiestnený v miestach pohlavia tieňa.

K tomuto spontánnemu nápadu ma viedol komplex podnetov... Myslím najviac problémov v našich životoch spôsobuje nerovnováha medzi mužom a ženou ( jing a jang - aj v nás, aj medzi nami ) Čo vlastne zahŕňa v sebe pojem muž a čo žena?...ich moderné ponímanie...celkove vo svete sa snaží muž nad ženou dominovať...

Ako malé dieťa som zaregistrovala výhody chlapcov, viac slobody im poskytovanej okolím...chcela som byť chlapcom...so svojou sexuálnou orientáciou som spokojná, ale to, ako funguje naša spoločnosť, nie...

A tiež touto fotografiou chcem zdieľať to čím som si prešla, ak to niekoho zaujíma...a robí mi spontánnu radosť, že z jednej strany som chlapček, alebo malé dievčatko - to možno skôr, či ten chlapec, ktorým som ako dieťa chcela byť a z druhej strany som žena. Myslím, hľadala som a hľadám

Identita... 2020 (Ami - Anna Miľanová) Identita... 2020 (Ami - Anna Miľanová) Identita... 2020 (Ami - Anna Miľanová)

zmysel života a jeho kreatívne prežitie... Lepšie by boli fotografie vedľa seba...